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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» назвала трансферную цель на январь

13 Октября 2021 • 12:37 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона» определилась с одной из своих целей на зимнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Sport.es, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заинтересован в подписании талантливого нападающего Фабио Бланко.

В чемпионате Испании 17-летний форвард выступал за «Валенсию», а сейчас играет в Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт». В составе «орлов» он отметился двумя забитыми мячами в нынешнем сезоне.

Срок контракта Бланко с франкфуртским клубом рассчитан до середины 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Фабио составляет 750 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фабио Бланко
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
M Spartak
13 Октября 2021 в 12:44
еще двух шестнадцатилетних взять и смело в сегунду...руководство продолжает удивлять
San13
13 Октября 2021 в 13:06
В ближайшие пару лет нам все равно особо ничего не светит, пускай хоть молодёжь наигрывают, может стрельнет кто нибудь.
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