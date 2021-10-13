«Барселона» назвала трансферную цель на январь

Каталонская «Барселона» определилась с одной из своих целей на зимнее трансферное окно. По сообщениям журналистов Sport.es, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта заинтересован в подписании талантливого нападающего Фабио Бланко.

В чемпионате Испании 17-летний форвард выступал за «Валенсию», а сейчас играет в Бундеслиге за франкфуртский «Айнтрахт». В составе «орлов» он отметился двумя забитыми мячами в нынешнем сезоне.

Срок контракта Бланко с франкфуртским клубом рассчитан до середины 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Фабио составляет 750 тысяч евро.