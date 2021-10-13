Левандовски: «Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски отметил пользу сотрудничества с Хосепом Гвардиолой. Испанец тренировал мюнхенский клуб с 2013 по 2016 год.

«Гвардиола научил меня смотреть на футбол по-другому. Теперь я лучше понимаю движение, тактику, её использование в футболе в целом. После работы с Пепом я мыслю в футболе иначе — теперь я начал видеть игру с другого угла.

Мы часто общались и он много объяснял мне тактическую составляющую игры», — приводит слова нападающего Marca.

В нынешнем сезоне нападающий сыграл 16 поединков во всех турнирах, записав в актив 19 голов и 3 результативные передачи.