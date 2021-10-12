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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Несколько фондов готовы помочь «Барселоне» купить топ-игрока слухи

12 Октября 2021 • 13:54 Комментировать

Несколько инвестиционных фондов предложили «Барселоне» свою помощь в подписании следующим летом нападающего Эрлинга Холанна, за которым сейчас пристально следят многие топовые клубы Европы. Об этом на своих страницах сообщает испанский Sport. По данным источника, несколько фондов изучили возможную сделку и считают её не просто жизнеспособной, а выгодной.

Следующим летом Эрлинга Холанна можно выкупить у «Боруссии» за прописанные в контракте 75 миллионов евро. При этом агент футболиста Мино Райола наверняка запросит высокую комиссию и высокую зарплату для футболиста. «Барселоне», переживающей финансовые трудности, важно изучить риски.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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