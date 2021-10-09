«Ювентус» мог купить Холанна за два миллиона евро

Футбольный функционер Джузеппе Маротта, ранее занимавший пост гендиректора туринского «Ювентус», мог подписать норвежца Эрлинга Холанна во время своей работы в «старой синьоре».

«Я очень сожалею о срыве этой сделки. Во время моей работы в «Юве» была возможность подписать Эрлинга за два миллиона евро. Мы были очень близки к трансферу. Теперь же вряд ли он окажется в Италии. Клубы Серии не смогут навязать конкуренцию в споре за Холанна», - цитирует Маротту портал Goal.

В настоящий момент Холанн выступает в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию». Давно ходят слухи о возможном переходе норвежца в другой клуб. Интерес к нему проявляют «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария».