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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» мог купить Холанна за два миллиона евро

09 Октября 2021 • 09:39 Комментировать (3)

Футбольный функционер Джузеппе Маротта, ранее занимавший пост гендиректора туринского «Ювентус», мог подписать норвежца Эрлинга Холанна во время своей работы в «старой синьоре».

«Я очень сожалею о срыве этой сделки. Во время моей работы в «Юве» была возможность подписать Эрлинга за два миллиона евро. Мы были очень близки к трансферу. Теперь же вряд ли он окажется в Италии. Клубы Серии не смогут навязать конкуренцию в споре за Холанна», - цитирует Маротту портал Goal.

В настоящий момент Холанн выступает в Бундеслиге за дортмундскую «Боруссию». Давно ходят слухи о возможном переходе норвежца в другой клуб. Интерес к нему проявляют «Манчестер Сити», «Реал» и «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джузеппе Маротта Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
09 Октября 2021 в 10:07
Гумен ...вот о чем эта твоя статья ??? Какой в ней посыл ?? О том что мората не провидец? Эта статья так же полезна как и то что я хотел Монику Беллуччи,но она об этом не знала...
Bettega
09 Октября 2021 в 10:12
та не...Моника про тебя конечно слышала... просто может прибалты не в ее вкусе?
ARTUR
09 Октября 2021 в 10:15
)))может и так ,как вариант
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