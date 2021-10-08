Зюле высказался о своём будущем в «Баварии»

Защитник Никлас Зюле, которого СМИ сватают в английскую Премьер-лигу, высказался относительно своего будущего в мюнхенской «Баварии».

«Я полностью открыт к переговорам. Что касается «Баварии», то никогда не говорил, что хочу покинуть мюнхенский клуб. При этом я не утверждал, что точно останусь», - передает слова футболиста портал Goal.com.

26-летний защитник выступает за мюнхенскую команду с лета 2017 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В текущем сезоне чемпионата Германии Никлас сыграл семь матчей и получил желтую карточку.