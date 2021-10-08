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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» определилась с преемником Левандовски

08 Октября 2021 • 12:48 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» определилась с нападающим, который заменит в будущем на острие атаки польского бомбардира Роберта Левандовски. По сообщениям портала Goal.com, 19-летний футболист «Зальцбурга» Карим Адейеми является приоритетной целью немецкого гранда. Чемпион Бундеслиги хочет подписать нападающего в зимнее трансферное окно.

Адейеми рассматривается в качестве преемника Левандовски, которому в следующем году исполнится 34 года. Ранее ходили слухи о возможном переходе Роберта в мадридский «Реал».

Стоит отметить, что помимо «Баварии» интерес к Кариму проявляют «Ливерпуль», «Барселона» и «РБ Лейпциг».

В нынешнем сезоне Адейеми провел 16 матчей и отметился 11 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Карим Адейеми
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