«Бавария» нашла замену Коману

Французский вингер Кингсли Коман близок к уходу из мюнхенской «Баварии». Стороны вели переговоры о продлении сотрудничества, однако не смогли договориться.

По сообщениям Calciomercato, немецкий гранд уже подыскал альтернативу полузащитнику. Мюнхенцы заинтересовались вингером голландского ПСВ Коди Гакпо. Не исключено, что «Бавария» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 поединках на клубном уровне, отметившись пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Контракт Коди с ПСВ рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.