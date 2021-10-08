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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» нашла замену Коману

08 Октября 2021 • 09:25 Комментировать

Французский вингер Кингсли Коман близок к уходу из мюнхенской «Баварии». Стороны вели переговоры о продлении сотрудничества, однако не смогли договориться.

По сообщениям Calciomercato, немецкий гранд уже подыскал альтернативу полузащитнику. Мюнхенцы заинтересовались вингером голландского ПСВ Коди Гакпо. Не исключено, что «Бавария» предпримет попытку заполучить игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 поединках на клубном уровне, отметившись пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Контракт Коди с ПСВ рассчитан до лета 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман Коди Гакпо
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