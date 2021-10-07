«Реал» претендует на таланта «Байера», которого оценили в 100 млн евро

Атакующий полузащитник Флориан Вирц, выступающий в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер», попал в сферу интересов очередного европейского гранда.

По сообщениям журналистов AS, подписать 18-летнего футболиста желает мадридский «Реал». Помимо «королевского» клуба заинтересованность в услугах Флориана проявляют мюнхенская «Бавария» и несколько английских коллективов.

«Фармацевты» готовы расстаться со своим талантом, если за него предложат порядка 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Вирц принял участие в восьми матчах, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.