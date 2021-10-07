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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» претендует на таланта «Байера», которого оценили в 100 млн евро

07 Октября 2021 • 08:53 Комментировать (3)

Атакующий полузащитник Флориан Вирц, выступающий в чемпионате Германии за леверкузенский «Байер», попал в сферу интересов очередного европейского гранда.

По сообщениям журналистов AS, подписать 18-летнего футболиста желает мадридский «Реал». Помимо «королевского» клуба заинтересованность в услугах Флориана проявляют мюнхенская «Бавария» и несколько английских коллективов.

«Фармацевты» готовы расстаться со своим талантом, если за него предложат порядка 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Вирц принял участие в восьми матчах, отметившись шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Байер Леверкузен Флориан Вирц
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Евгений Кошевой
07 Октября 2021 в 09:28
100 лямов, та за шо
San13
07 Октября 2021 в 11:12
8 матчей, 6 голов и 5 асистов, так то совсем не хило для 18 летнего парня:))
ARTUR
07 Октября 2021 в 09:02
Уже страшно даже читать такие новости даже от Гумена, потому что это может быть правдой
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