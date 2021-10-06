Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» готова в 2 раза увеличить зарплату Холанну

06 Октября 2021 • 11:25 Комментировать

Боссы дортмундской «Боруссии» хотят удержать в клубе звездного норвежского голеадора Эрлинга Холанна. Об этом рапортует журналист Кристиан Фальк.

Немецкий гранд хочет сохранить бомбардира до лета 2023 года. «Шмели» готовы предложить ему существенное повышение заработной платы. «Боруссия» намерена поднять оклад Холанну с восьми миллионов евро, которые он получает в настоящий момент, до 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что оформить трансфер Эрлинга хочет французский «ПСЖ». По окончании текущего сезона любой клуб будет иметь возможность приобрести скандинава за 75 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
13:56 · Германия. Бундеслига
Толиссо вернулся к тренировкам
12:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нашла замену для Холанна в Италии слухи
11:25 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова в 2 раза увеличить зарплату Холанну
11:14 · Англия. Премьер-лига
«Зальцбург» запросил за Адейеми минимум 30 миллионов евро
10:41 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ претендуют на защитника «Баварии»
09:11 · Германия. Бундеслига
«Рома» заинтересована в лидере «Боруссии» Мёнхенгладбах 1 слухи
05 Октября
22:14 · Германия. Бундеслига
​«ПСЖ» ведёт переговоры с агентом Холанна 2
18:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски рассчитывает выиграть «Золотой мяч»
17:16 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» впервые за полтора года может собрать полный стадион
15:32 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «Интерес «Баварии» - честь для меня»
09:29 · Германия. Бундеслига
Названы три гранда, которые претендуют на Нкунку 1
00:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски решил остаться в «Баварии» 1
04 Октября
09:53 · Германия. Бундеслига
Мюллер назвал причину домашнего поражения «Баварии» от «Айнтрахта»
09:21 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, почему «Бавария» проиграла «Айнтрахту»
08:14 · Германия. Бундеслига
Нкунку может продолжить карьеру в испанском гранде
Все новости
Рекомендуем