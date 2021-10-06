«Боруссия» готова в 2 раза увеличить зарплату Холанну

Боссы дортмундской «Боруссии» хотят удержать в клубе звездного норвежского голеадора Эрлинга Холанна. Об этом рапортует журналист Кристиан Фальк.

Немецкий гранд хочет сохранить бомбардира до лета 2023 года. «Шмели» готовы предложить ему существенное повышение заработной платы. «Боруссия» намерена поднять оклад Холанну с восьми миллионов евро, которые он получает в настоящий момент, до 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что оформить трансфер Эрлинга хочет французский «ПСЖ». По окончании текущего сезона любой клуб будет иметь возможность приобрести скандинава за 75 миллионов евро.