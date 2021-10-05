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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названы три гранда, которые претендуют на Нкунку

05 Октября 2021 • 09:29 Комментировать (1)

Один из ведущих футболистов «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку находится в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. Об этом сообщается на страницах Footmercato.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 24-летнего французского полузащитника проявляют лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Действующий трудовой договор игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 43 миллиона евро.

Кристофер ударно проводит старт нынешнего сезона. Французский хавбек отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами в десяти встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Манчестер Сити Кристофер Нкунку
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Марченко Максим
05 Октября 2021 в 10:50
Для МС очень даже ко двору пришёлся бы. Я как понимаю ,что Стерлингу дали понять на выход пора ,замена очень достойная .Нкунку более техничнее игрок и такой же быстрый ,пользы от него больше будет и дайвинга меньше станет)
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