Названы три гранда, которые претендуют на Нкунку

Один из ведущих футболистов «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку находится в сфере интересов сразу нескольких европейских грандов. Об этом сообщается на страницах Footmercato.

Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 24-летнего французского полузащитника проявляют лондонский «Челси», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Действующий трудовой договор игрока с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 43 миллиона евро.

Кристофер ударно проводит старт нынешнего сезона. Французский хавбек отметился девятью забитыми мячами и тремя ассистами в десяти встречах.