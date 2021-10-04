Нкунку может продолжить карьеру в испанском гранде

Атакующий полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может сменить немецкую Бундеслигу на испанскую Ла Лигу. По сообщениям Mundo Deportivo, рассматривается вариант переезда 24-летнего француза в мадридский «Реал».

Источник рапортует, что «королевскому» клубу предложили услуги Нкунку. Инициатором переговоров выступил футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы игрока.

«РБ Лейпциг» планирует заработать на трансфере Кристофера не меньше 50 миллионов евро. Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2024 года.

В сезоне-2021/2022 Нкунку принял участие в восьми встречах на клубном уровне, записав на свой счет шесть забитых мячей и три голевые передачи.