Гнабри согласовал новый контракт с «Баварией»

Атакующий полузащитник Серж Гнабри провел успешные переговоры с мюнхенской «Баварией» о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, руководство чемпиона Германии предложило игроку новый долгосрочный договор с повышением заработной платы. Сержа устроили условия, и он ответил согласием. Вскоре будет официально объявлено о сделке.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне Гнабри принял участие в десяти поединках на клубном уровне и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.