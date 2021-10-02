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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гнабри согласовал новый контракт с «Баварией»

02 Октября 2021 • 13:39 Комментировать (1)

Атакующий полузащитник Серж Гнабри провел успешные переговоры с мюнхенской «Баварией» о пролонгации сотрудничества. Об этом сообщает посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

Как информирует журналист, руководство чемпиона Германии предложило игроку новый долгосрочный договор с повышением заработной платы. Сержа устроили условия, и он ответил согласием. Вскоре будет официально объявлено о сделке.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до середины 2023 года.

В нынешнем сезоне Гнабри принял участие в десяти поединках на клубном уровне и отметился четырьмя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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