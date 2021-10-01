«ПСЖ» хочет подписать одного из лучших центрфорвардов мира

Владельцы французского «ПСЖ» хотят приобрести еще одного звездного футболиста. По сообщениям Gazzetta dello Sport, в поле зрения парижского гранда находится норвежский голеадор Эрлинг Холанн, выступающий за дортмундскую «Боруссию».

Скандинавский бомбардир может заменить в команде Килиана Мбаппе, которого давно сватают в мадридский «Реал». Источник отмечает, что агент Мино Райола хочет сделать Холанна самым высокооплачиваемым игроком мира. Он запросит для своего клиента зарплату в размере 50 миллионов евро в год.

Действующее соглашение 21-летнего нападающего со «шмелями» рассчитано до лета 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Холанна составляет 130 миллионов евро.