Вацке назвал условия, при которых «Боруссия» продлит контракт с Витселем

Глава совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал будущее Акселя Витселя в команде.

В СМИ достаточно давно обсуждается тема вероятного ухода бельгийского центрхава из «Боруссии». В числе потенциальных работодателей для 32-летнего футболиста фигурирует «Ювентус».

«Обновление контракта Витселя? Это случился, если он проведёт сильный сезон и сам будет заинтересован в продолжении сотрудничества с нами. Нет никаких проблем», - приводит слова Вацке Kicker.

Отметим, что у бельгийца в сезоне 2021/2022 пока ни одного результативного действия в девяти проведенных матчах.