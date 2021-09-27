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Бундеслига

Вацке назвал условия, при которых «Боруссия» продлит контракт с Витселем

27 Сентября 2021 • 21:58 Комментировать
Боруссия Д
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Через 22 ч. 55 мин.

Глава совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке прокомментировал будущее Акселя Витселя в команде.

В СМИ достаточно давно обсуждается тема вероятного ухода бельгийского центрхава из «Боруссии». В числе потенциальных работодателей для 32-летнего футболиста фигурирует «Ювентус».

«Обновление контракта Витселя? Это случился, если он проведёт сильный сезон и сам будет заинтересован в продолжении сотрудничества с нами. Нет никаких проблем», - приводит слова Вацке Kicker.

Отметим, что у бельгийца в сезоне 2021/2022 пока ни одного результативного действия в девяти проведенных матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Аксель Витсель
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