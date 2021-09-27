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«Ювентусу» интересен экс-игрок «Зенита»

27 Сентября 2021 • 09:18 Комментировать

Бельгийский хавбек Аксель Витсель, известный в России по выступлениям за петербургский «Зенит», может покинуть дортмундскую «Боруссию» в зимнее трансферное окно.

Как информирует Calciomercato, интерес к 32-летнему исполнителю проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» хочет подписать игрока по минимальной цене, поскольку его контракт с немецким клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах Акселя заинтересованы «Рома» и бирмингемская «Астон Вилла».

В текущем сезоне итальянской Серии А Витсель принял участие в шести поединках и получил желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аксель Витсель
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