Голкипер сборной России Андрей Лунёв рассказал о своём переходе в «Байер». Видео со словами футболиста было опубликовано на канале сборной России в YouTube.

«Когда я только услышал о варианте с «Байером», это казалось на уровне фантастики. Не сильно верил. Но как только мы вышли на видеозвонок, вопрос решился, и оставалось решить нюансы.

Тяжёлое решение, но жена меня подбодрила, сказала: «Ты же хотел? Не нужно оглядываться». Я сказал, что мне важно и чтобы семье было комфортно. Она ответила: «Нам комфортно там, где ты». После этого у меня груз сомнений отпал, и я принял окончательное решение», - высказался Лунёв.