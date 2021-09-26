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​Лунёв рассказал о своём переходе в «Байер»

26 Сентября 2021 • 16:51 Комментировать

Голкипер сборной России Андрей Лунёв рассказал о своём переходе в «Байер». Видео со словами футболиста было опубликовано на канале сборной России в YouTube.

«Когда я только услышал о варианте с «Байером», это казалось на уровне фантастики. Не сильно верил. Но как только мы вышли на видеозвонок, вопрос решился, и оставалось решить нюансы.

Тяжёлое решение, но жена меня подбодрила, сказала: «Ты же хотел? Не нужно оглядываться». Я сказал, что мне важно и чтобы семье было комфортно. Она ответила: «Нам комфортно там, где ты». После этого у меня груз сомнений отпал, и я принял окончательное решение», - высказался Лунёв.  

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Байер Леверкузен Андрей Лунёв
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