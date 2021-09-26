​Директор «Боруссии» высказался о будущем Холанна

Ханс-Йоахим Вацке, который занимает должность генерального директора дортмундской «Боруссии», высказался по поводу будущего нападающего команды Эрлинга Холанна.

Ранее появлялась информация, что летом 2022 года в контракте Эрлинга Холанна активируется пункт о возможности выкупа игрока за 75 миллионов евро.

«Ещё не решено, действительно ли Холанн уйдёт следующим летом. Мы просто оценим ситуацию. Я слышал разговоры о том, что мы вынуждены будем продать Холанна из-за ситуации на бирже. Это всё чуть. Решение о том, будет ли продан кто-то из наших игроков, принимает менеджмент и только менеджмент», - высказался Вацке для Sport1.