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​Директор «Боруссии» высказался о будущем Холанна

26 Сентября 2021 • 15:51 Комментировать

Ханс-Йоахим Вацке, который занимает должность генерального директора дортмундской «Боруссии», высказался по поводу будущего нападающего команды Эрлинга Холанна.

Ранее появлялась информация, что летом 2022 года в контракте Эрлинга Холанна активируется пункт о возможности выкупа игрока за 75 миллионов евро.

«Ещё не решено, действительно ли Холанн уйдёт следующим летом. Мы просто оценим ситуацию. Я слышал разговоры о том, что мы вынуждены будем продать Холанна из-за ситуации на бирже. Это всё чуть. Решение о том, будет ли продан кто-то из наших игроков, принимает менеджмент и только менеджмент», - высказался Вацке для Sport1.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке Эрлинг Холанн
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