Левандовски назвал тренеров, которые оказали на него самое большое влияние

Звездный голеадор Роберт Левандовски, выступающий за мюнхенскую «Баварию», назвал тренеров, которые оказали на него самое большое влияние.

«Клопп научил меня, как правильно давить, чтобы максимально быстро прорываться к воротам соперника. Гвардиола научил меня тактике, его установки максимально изменили мои взгляды на игру. Также хочу отметить Анчелотти, он помог мне обрести уверенность в своих силах, чего мне раньше не хватало», - приводит слова польского нападающего EL Pais.

В новом сезоне чемпионата Германии 33-летний форвард отметился семью забитыми мячами в шести поединках.