Президент «Баварии»: «Происходящее с «Барселоной» должно стать для всех предупреждением»

Герберт Хайнер, занимающий пост президента мюнхенской «Баварии», высказался об экономическом кризисе в европейском футболе.

«Происходящее с «Барселоной» должно стать для всех предупреждением. Клубам необходимо урегулировать некоторые моменты, чтобы оставаться конкурентоспособными в дальнейшем. Пандемия показала, что у некоторых клубов есть серьезные проблемы», - приводит слова руководителя Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что задолженность «Барселоны» составляет 1,35 миллиарда евро. Из-за проблем с финансами «сине-гранатовые» были вынуждены расстаться с главной звездой команды Лионелем Месси.