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Бундеслига

​«Боруссия» объяснила, почему Холанн и Ройс пропускают матч

25 Сентября 2021 • 21:11 Комментировать
Боруссия М
1:0
Боруссия Д
окончен

В субботу вечером дортмундская «Боруссия» играет против одноклубников из Мёнхенгладбаха в календарном матче Бундеслиги. В заявке «шмелей» не эту игру не оказалось Эрлинга Холанна и Марко Ройса. Пресс-служба «Боруссии» сообщила, что Холанн имеет мышечные проблемы, а Ройс – проблемы с коленом.

Следить за игрой между двумя «Боруссиями» можно на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Стоит добавить, что уже во вторник дортмундской «Боруссии» предстоит провести матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На своём поле команда Марко Розе сыграет против лиссабонского «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Марко Ройс Эрлинг Холанн
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