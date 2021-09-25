​«Боруссия» объяснила, почему Холанн и Ройс пропускают матч

В субботу вечером дортмундская «Боруссия» играет против одноклубников из Мёнхенгладбаха в календарном матче Бундеслиги. В заявке «шмелей» не эту игру не оказалось Эрлинга Холанна и Марко Ройса. Пресс-служба «Боруссии» сообщила, что Холанн имеет мышечные проблемы, а Ройс – проблемы с коленом.

Следить за игрой между двумя «Боруссиями» можно на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.

Стоит добавить, что уже во вторник дортмундской «Боруссии» предстоит провести матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На своём поле команда Марко Розе сыграет против лиссабонского «Спортинга».