«Боруссия» попытается купить звезду «Ювентуса», если продаст Холанна

Нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза пользуется спросом в чемпионате Германии. Согласно сведениям журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляет дортмундская «Боруссия».

Руководство немецкого гранда предпримет попытку подписать Кьезу, если не получится удержать норвежского голеадора Эрлинга Холанна.

В минувшем сезоне Федерико принял участие в 46 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Кьезы оценивается в 70 миллионов евро.