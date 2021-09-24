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«Боруссия» попытается купить звезду «Ювентуса», если продаст Холанна

24 Сентября 2021 • 10:40 Комментировать

Нападающий сборной Италии и туринского «Ювентуса» Федерико Кьеза пользуется спросом в чемпионате Германии. Согласно сведениям журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах 23-летнего исполнителя проявляет дортмундская «Боруссия».

Руководство немецкого гранда предпримет попытку подписать Кьезу, если не получится удержать норвежского голеадора Эрлинга Холанна.

В минувшем сезоне Федерико принял участие в 46 поединках на клубном уровне, записав на свой счет 15 забитых мячей и 11 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Кьезы оценивается в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Федерико Кьеза Эрлинг Холанн
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