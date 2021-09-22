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Марио Гомеса зовут на работу в «РБ Лейпциг»

22 Сентября 2021 • 20:09 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Герта
25.09 16:30

Экс-футболист и сборной Германии Марио Гомес претендует на получение работы в «РБ Лейпциге».

По информации источника Bild, 36-летний бывший спортсмен рассматривается немецким филиалом «Ред Булла» как претендент на должность менеджера по развитию отношений  с клубами-партнёрами – «Зальцбургом» и «Нью-Йорком».

Как известно, Марио Гомес завязал с профессиональными выступлениями в футболе в прошлом году. За спиной у именитого голеадора выступления за «Баварию», «Штуттгарт», «Фиорентину», «Вольфсбург». Наивысшим достижением в карьере форварда считается триумф в Лиге чемпионов с немецким «рекордмайстером» в 2013 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Марио Гомес РБ Лейпциг
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