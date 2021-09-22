Марио Гомеса зовут на работу в «РБ Лейпциг»

Экс-футболист и сборной Германии Марио Гомес претендует на получение работы в «РБ Лейпциге».

По информации источника Bild, 36-летний бывший спортсмен рассматривается немецким филиалом «Ред Булла» как претендент на должность менеджера по развитию отношений с клубами-партнёрами – «Зальцбургом» и «Нью-Йорком».

Как известно, Марио Гомес завязал с профессиональными выступлениями в футболе в прошлом году. За спиной у именитого голеадора выступления за «Баварию», «Штуттгарт», «Фиорентину», «Вольфсбург». Наивысшим достижением в карьере форварда считается триумф в Лиге чемпионов с немецким «рекордмайстером» в 2013 году.