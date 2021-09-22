«Бавария» нашла замену Коману

Атакующий полузащитник Луис Диас, выступающий в Примейре за «Порту», может перебраться в немецкий чемпионат. Об этом рапортует TZ.

Заинтересованность в услугах 24-летнего колумбийского вингера проявляет мюнхенская «Бавария». Чемпион Бундеслиги рассматривает Диаса в качестве замены Кингсли Коману, которого сватают в другие европейские топ-клубы. Подписать француза хотят несколько английских грандов и «ПСЖ».

Мюнхенцы готовы заплатить за трансфер Диаса порядка 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии колумбиец сыграл шесть матчей и забил пять голов. Его контракт рассчитан до 2024 года.