Левандовски отреагировал на слухи о трансфере в «Реал»

Один из лучших нападающих современности Роберт Левандовски, выступающий в Германии за мюнхенскую «Баварию», отреагировал на информацию относительно своего возможного трансфера в мадридский «Реал».

«Я – игрок «Баварии». Не обращаю внимания на всякие слухи. Они появляются каждый год, не заостряю внимание на этом. Однажды я встретился с президентом «Реала» в Мадриде, но на этом все. Больше мне нечего сказать», - передает слова польского голеадора Footmercato.

Левандовски защищает цвета мюнхенского коллектива с июля 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/2023.

В текущем розыгрыше Бундеслиги Роберт провел пять поединков, отметившись семью забитыми мячами.