Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, судя по всему, только сейчас получил «Золотую бутсу». Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба мюнхенского клуба в социальных сетях.

«Золотая бутса» вручается ежегодно лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в рамках одного сезона. При этом каждый чемпионат имеет свой коэффициент. Если говорить о топовых лигах Европы, то они имеют коэффициент 2. Забив 41 гол в прошлом сезоне Бундеслиги, Роберт Левандовски набрал 82 очка и показал лучший результат.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в пятницу, 24 сентября. Соперником команды Юлиана Нагельсманна будет «Гройтер Фюрт».