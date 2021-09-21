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Бундеслига

​Левандовски получил «Золотую бутсу» фото

21 Сентября 2021 • 15:46 Комментировать

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски, судя по всему, только сейчас получил «Золотую бутсу». Соответствующую фотографию опубликовала пресс-служба мюнхенского клуба в социальных сетях.

«Золотая бутса» вручается ежегодно лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в рамках одного сезона. При этом каждый чемпионат имеет свой коэффициент. Если говорить о топовых лигах Европы, то они имеют коэффициент 2. Забив 41 гол в прошлом сезоне Бундеслиги, Роберт Левандовски набрал 82 очка и показал лучший результат.

 

Ближайший матч «Бавария» проведёт в пятницу, 24 сентября. Соперником команды Юлиана Нагельсманна будет «Гройтер Фюрт».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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