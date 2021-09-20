«Боруссия» Дортмунд включилась в гонку за Тимбером

Центральный защитник «Аякса» Юррьен Тимбер вызывает неподдельный интерес у селекционеров дортмундской «Боруссии».

20-летний футболист «Аякса» и сборной Нидерландов, согласно последним сведениям, вошёл в число интересных «Тоттенхэму» и «Челси» игроков. Но не одни лишь гранды АПЛ хотят видеть Тимбера в своих рядах.

Как информирует Transfermarket.de, «шмели» попытаются составить конкуренцию английским клубам в борьбе за талантливого центрбека, успевшего в свои юные годы сыграть на Евро-2020.

На сегодняшний день трансферный ценник Тимбера составляет 11 миллионов евро.