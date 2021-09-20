«Бавария» предложит новый контракт Гнабри

Атакующий полузащитник Серж Гнабри получит новый контракт от руководства мюнхенской «Баварии», утверждает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, чемпион Бундеслиги предложит игроку долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026 года. Нынешний договор между сторонами истекает летом 2023 года.

В новом розыгрыше чемпионата Германии Гнабри провел пять поединков, отметившись тремя забитыми мячами. Полузащитник выступает в составе мюнхенского коллектива с июля 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.