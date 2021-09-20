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«Бавария» предложит новый контракт Гнабри

20 Сентября 2021 • 08:45 Комментировать

Атакующий полузащитник Серж Гнабри получит новый контракт от руководства мюнхенской «Баварии», утверждает в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, чемпион Бундеслиги предложит игроку долгосрочное соглашение, которое будет рассчитано до середины 2026 года. Нынешний договор между сторонами истекает летом 2023 года.

В новом розыгрыше чемпионата Германии Гнабри провел пять поединков, отметившись тремя забитыми мячами. Полузащитник выступает в составе мюнхенского коллектива с июля 2017 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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