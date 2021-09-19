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Бундеслига

Холанн забил 68 голов в 67 играх за «Боруссию»

19 Сентября 2021 • 20:34 Комментировать
Боруссия М
...
Боруссия Д
3.60 4.00 1.95
25.09 19:30

Нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанн оформил дубль в ворота «Унион Берлин» и помогу своей команде победить со счётом 4:2. Эти голы стали для игрока 67-м и 68-м в футболке дортмундцев. Таким образом, у норвежца 68 голов в 67 матчах за немецкий клуб.

Также норвежец забивает уже в седьмом матче подряд за клуб и сборную.

Напомним, что Холанн стал игроком «Боруссии» в 2020 году, перейдя из австрийского «Ред Булла» за 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Бундеслиге, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с немецким клубом рассчитан до июня 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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