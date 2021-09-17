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Бундеслига

«Боруссия» лишилась Брандта на две недели

17 Сентября 2021 • 13:29 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» лишилась одного из футболистов средней линии. Из-за травмы в лазарет угодил атакующий полузащитник Юлиан Брандт. Об этом в беседе с журналистами рассказал наставник команды Марко Розе.

«Брандт проведет вне игры некоторое время. Он повредил мышцы. Думаю, на его восстановление уйдет порядка двух недель», - передает слова главного тренера пресс-служба «шмелей».

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги 25-летний полузащитник провел три поединка, отметившись одним забитым мячом. Действующее соглашение футболиста с дортмундцами рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юлиан Брандт
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