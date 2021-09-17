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Бундеслига

Холанн - лучший футболист Бундеслиги в августе

17 Сентября 2021 • 08:23 Комментировать

В немецкой Бундеслиге был определен лучший футболист по итогам августа. Как сообщила пресс-служба турнира, им стал норвежский голеадор Эрлинг Холанн, выступающий за дортмундскую «Боруссию».

В прошлом месяце скандинавский нападающий отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Эрлинг защищает цвета мюнхенского гранда с января минувшего года. Он перебрался в Мюнхен из австрийского «Зальцбурга». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2024 года.

Ранее сообщалось об интересе к Холанну со стороны лондонского «Челси» и мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Эрлинг Холанн
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