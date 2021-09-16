Президент «Баварии»: «Горетцка - идеальный футболист для нашего клуба»

Футбольный функционер Герберт Хайнер, занимающий пост президента мюнхенской «Баварии», высказался о продлении трудового договора с хавбеком Леоном Горецкой.

«Это идеальный футболист для нашего клуба. Он обладает отличными игровыми качествами, которые ценятся в Европе. Также он заметен и за пределами футбольного поля. Леон - лидер общественного мнения на поле и вне его. Именно это и привлекает «Баварию», - цитирует руководителя клубная пресс-служба.

О продлении контракта между сторонами стало известно в четверг, 16 сентября. Новое трудовое соглашение рассчитано до окончания сезона-2025/2026.