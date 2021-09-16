«Боруссия» нашла замену Холанну

Руководство дортмундской «Боруссии» постепенно подготавливает себя к расставанию с норвежским голеадором Эрлингом Холанном, на которого претендуют многие европейские гранды.

Согласно сведениям Goal.com, немецкий клуб определился с нападающим, который будет призван заменить норвежца на острие атаки. «Шмели» рассматривают кандидатуру французского форварда Маркуса Тюрама, выступающего за гладбахскую «Боруссию». Сумма потенциального трансфера оценивается в 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне 24-летний нападающий провел 29 матчей в Бундеслиге, отметившись восемью голами и двумя ассистами.