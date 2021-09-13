В «Баварии» подтвердили намерение продлить контракт с Горетцкой

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в пролонгации сотрудничества с полузащитником Леоном Горетцкой. Об этом рассказал спортивный директор чемпиона Германии Хасан Салихамиджич.

«Думаю, этот игрок останется в «Баварии». Леон очень важен для нас. У него отличные характеристики для игры в середине поля. Мы общаемся по поводу нового контракта, переговоры движутся в положительном ключе», - приводит слова функционера AS.

Действующее соглашение 26-летнего хавбека с мюнхенцами рассчитано до лета следующего года.

В стартовавшем розыгрыше чемпионата Германии Горетцка провел четыре поединка, не отметившись голевыми действиями.