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В «Баварии» подтвердили намерение продлить контракт с Горетцкой

13 Сентября 2021 • 10:42 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» заинтересована в пролонгации сотрудничества с полузащитником Леоном Горетцкой. Об этом рассказал спортивный директор чемпиона Германии Хасан Салихамиджич.

«Думаю, этот игрок останется в «Баварии». Леон очень важен для нас. У него отличные характеристики для игры в середине поля. Мы общаемся по поводу нового контракта, переговоры движутся в положительном ключе», - приводит слова функционера AS.

Действующее соглашение 26-летнего хавбека с мюнхенцами рассчитано до лета следующего года.

В стартовавшем розыгрыше чемпионата Германии Горетцка провел четыре поединка, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Хасан Салихамиджич Леон Горетцка
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