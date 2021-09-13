Румменигге: «Проект Суперлиги родился намного раньше»

Футбольный функционер Карл-Хайнц Румменигге, который прошлым летом покинул руководящую должность в мюнхенской «Баварии», поделился мнением о проекте Суперлиги Европы.

«Остались три клуба, которые не отказались от этой идеи. Мне трудно представить турнир, в котором будут играть лишь три участника. Другие клубы уже не рискуют играть с огнем. Этот проект родился не прошлой весной, а намного раньше», - передает слова функционера AS.

Изначально Суперлигу поддержали 12 европейских топ-клубов, однако после негативной реакции УЕФА и болельщиков участники начали выходить из турнира. От проекта не отказались «Барселона», «Реал» и «Ювентус».