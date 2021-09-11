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Бундеслига

Беллингхема не впечатлил вкус пива в Леверкузене: «Не фанат»

11 Сентября 2021 • 23:34 Комментировать
Байер Л
3:4
Боруссия Д
окончен

Английский полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингхем продегустировал пиво прямо во время матча с «Байером».

В четвёртом туре немецкой Бундеслиги «шмели» нанесли визит «Байеру», обыграв леверкузенцев в гостях 4:3. Во время празднования победного гола, забитого Эрлингом Холанном с пенальти в концовке второго тайма, в группу футболистов гостей полетел стакан с хмельным напитком. Хавбек «Боруссии» Джуд Беллингхем попробовал пиво на вкус, но сразу же выплюнул.

«Отличный день для моего первого пива... Не фанат», - написал в себя в твиттер-аккаунте 18-летний футболист.

 

 

«Жёлто-чёрные» после четырёх стартовых туров имеют в активе 9 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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