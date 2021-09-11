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Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда трижды проигрывала «Байеру», но оказалась сильнее, «Вольфсбург» идёт без потерь

11 Сентября 2021 • 18:32 Комментировать
Гройтер Фюрт
0:2
Вольфсбург
окончен

В четвёртом туре Бундеслиги самым результативным матчем стала битва «Байера» и «Боруссии» из Дортмунда. Гости трижды пропускали и каждый раз отыгрывались, а в концовке и вовсе вырвали победу - 4:3. У Эрлинга Холанна дубль.

«Вольфсбург» был сильнее «Гройтер Фюрта» (2:0) и удерживает первое место, идя без потерь. С таким же счетом «Майнц» переиграл «Хоффенхайм». «Фрайбург» с «Кёльном» поделили очки - 1:1, а «Унион» и «Аугсбург» не забивали - 0:0.

Протокол игры  
Байер Л 3:4 Боруссия Д
(1:0) Вирц Флориан 9'    
    37' Холанн Эрлинг (1:1)
(2:1) Шик Патрик 45'    
    49' Брандт Юлиан (2:2)
(3:2) Диаби Мусса 55'    
    71' Геррейро Рафаэль (3:3)
    77' Холанн Эрлинг (3:4)
Градецки Лукаш Фримпонг Жереми   70' Коссуну Одилон   75' Та Джонатан Баккер Митчел Андрих Роберт Демирбай Керем   79' (Аларио Лукас (   79') Диаби Мусса   86' Вирц Флориан   60' Паулиньо Жозе   63' (Адли Амин (   63') Шик Патрик   79' (Беллараби Карим (   79')
Запасные: Лунёв Андрей Синкгравен Дэйли Рецос Панайотис Паласиос Эксекиэль Амири Надим
Кобель Грегор Мёнье Тома   21' Понграчич Марин   83' (Хуммельс Матс (   83') Аканджи Мануэль Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   89' (Вольф Мариус (   89') Витсель Аксель   65' (Мален Дониэлл (   65') Дауд Махмуд Брандт Юлиан Холанн Эрлинг   60' Ройс Марко
Запасные: Пасслак Феликс Гюрпюз Гёктан Мукоко Юссуфа Рейньер Жезус Кнауфф Ансгар Хитц Mapвин
11 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

Протокол игры  
Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург
    10' Нмеча Лукас (0:1)
    90' Вегхорст Ваут (0:2)
Бурхерт Саша Майерхёфер Марко Бауэр Максимилиан Виргевер Ник Виллемс Джетро   68' (Абиама Диксон (   68') Нильсен Ховард   79' (Левелинг Джейми (   79') Зегуйн Пауль   41' Гризбек Себастьян   90' Грин Джулиан   60' (Кристиансен Макс (   60') Иттен Седрик Хргота Бранимир   68' (Барри Абдурахман (   68')
Запасные: Тильман Тимоти Файн Адриан Функ Мариус Сарпей Ханс Дуджак Джереми
Кастельс Коэн Баку Ридле   30'   67' (Лукебакио Доди (   67'   80') Лакруа Максанс   74' (Брукс Джон (   74') Борнаув Себастьян Герардт Янник Гилавоги Жошуа Арнольд Максимилиан Нмеча Лукас   81' (Штеффен Ренато (   81') Филипп Максимилиан   67' (Мбабу Кевин (   67') Вальдшмидт Лука Вегхорст Ваут   14'
Запасные: Руссийон Жером Мехмеди Адмир Гинчек Даниэль Вранкс Астер Перван Павао
11 сентября. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры  
Фрайбург 1:1 Кёльн
    33' Модест Антони (0:1)
(1:1) Кцихос Рафаэль 89'    
Флеккен Марк Кюблер Лукас   87' (Noah Weisshaupt (   87') Линхарт Филипп   75' Шлоттербек Нико Гюнтер Кристиан Шаллаи Роланд   72' (Шаде Кевин (   72'   74') Кайтель Янник Эггештайн Максимилиан   46' (Хаберер Яник (   46') Грифо Винченцо Хёлер Лукас   82' (Демирович Эрмедин (   82') Чон У-Ён   72' (Петерсен Нильс (   72')
Запасные: Гульде Мануэль Хайнц Доминик Шлоттербек Кевен Уфофф Бенджамин
Хорн Тимо Шмиц Бенно Мере Хорхе Кцихос Рафаэль Хектор Йонас Эзкан Салих   70' (Дуда Ондрей (   70') Любичич Деян   83' (Шауб Луис (   83') Ут Марк   62' (Скири Эйе (   62') Кайнц Флориан   51'   75' Андерссон Себастьян   83' (Острак Томаш (   83') Модест Антони   69'   70' (Лемперте Тим (   70')
Запасные: Шиндлер Кингсли Швебе Марвин Килиан Лука Эхизибуэ Кингсли
11 сентября. Стадион "Dreisamstadion".
Протокол игры  
Хоффенхайм 0:2 Майнц
    21' Буркардт Джонатан (0:1)
    77' Ингвартсен Маркус (0:2)
Бауманн Оливер Пош Штефан   46' (Кадержабек Павел (   46') Фогт Кевин   70' Ричардс Крис Раум Давид Гайгер Деннис   73' (Даббур Мунас (   73') Руди Себастьян   58' (Гриллич Флориан (   58') Гачинович Мийат   39'   46' (Баумгартнер Кристоф (   46') Крамарич Андрей Ларсен Якоб-Бруун   73' (Сков Роберт (   73') Рюттер Жоржиньо
Запасные: Самассеку Диади Штиллер Анджело Пентке Филипп Адамян Саркис
Центнер Робин Сен-Жюст Джеремая Бель Штефан Ньякат Мусса   33' (Хак Александер (   33'   86') Видмер Сильван Баррейро Леандро   76' (Стах Антон (   76') Кор Доминик Бутьюс Жан-Поль   76' (Ли Чжэ-Сон (   76') Лукоки Андерсон Буркардт Джонатан   76' (Ингвартсен Маркус (   76') Онисиво Карим   60' (Салаи Адам (   60')
Запасные: Тауэр Никлас Штёгер Кевин Дамен Финн Брозински Даниэль
11 сентября. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры  
Унион Берлин 0:0 Аугсбург
Луте Андреас Фридрих Марвин Кнохе Робин Баумгартль Тимо Триммель Кристофер   87' (Бекер Шеральдо (   87') Озтунали Левин   72' (Прёмель Гриша (   72') Хедира Рани   41' Мёхвальд Кевин   22' (Харагути Генки (   22') Гисельман Нико Крузе Макс   72' (Фогльзаммер Андреас (   72') Авонийи Тайво   87' (Рюэрсон Юлиан (   87')
Запасные: Рённов Фредерик Еккель Пауль Бехренс Кевин Эндо Кейта
Гикевич Рафал Гумни Роберт Оксфорд Рис   36' Гоувелеув Джеффри Иаго Лопес Фрамбергер Рафаэль Дорш Никлас   86'   90' (Майер Арне (   90') Калиджиури Даниэль   79' (Йенсен Фредрик (   79') Варгас Рубен   64' (Кордова Серхио (   64') Хан Андре   79' (Педерсен Мадс (   79') Нидерлехнер Флориан   64' (Зачири Анди (   64')
Запасные: Lasse Gunther Винтер Фредерик Коубек Томаш Грегорич Михаэль
11 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".

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окончен Гройтер Фюрт 0:2 Вольфсбург
окончен Фрайбург 1:1 Кёльн
окончен Байер Л 3:4 Боруссия Д
окончен Хоффенхайм 0:2 Майнц
окончен Унион Берлин 0:0 Аугсбург
Идет 21 минута РБ Лейпциг 0:1 Бавария
12.09  16:30 Айнтрахт Фр ... Штуттгарт 1.93 4 3.65
12.09  18:30 Бохум ... Герта 2.8 3.35 2.65
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