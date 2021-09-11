«Боруссия» из Дортмунда трижды проигрывала «Байеру», но оказалась сильнее, «Вольфсбург» идёт без потерь

В четвёртом туре Бундеслиги самым результативным матчем стала битва «Байера» и «Боруссии» из Дортмунда. Гости трижды пропускали и каждый раз отыгрывались, а в концовке и вовсе вырвали победу - 4:3. У Эрлинга Холанна дубль.

«Вольфсбург» был сильнее «Гройтер Фюрта» (2:0) и удерживает первое место, идя без потерь. С таким же счетом «Майнц» переиграл «Хоффенхайм». «Фрайбург» с «Кёльном» поделили очки - 1:1, а «Унион» и «Аугсбург» не забивали - 0:0.