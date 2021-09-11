«Боруссия» из Дортмунда трижды проигрывала «Байеру», но оказалась сильнее, «Вольфсбург» идёт без потерь

В четвёртом туре Бундеслиги самым результативным матчем стала битва «Байера» и «Боруссии» из Дортмунда. Гости трижды пропускали и каждый раз отыгрывались, а в концовке и вовсе вырвали победу - 4:3. У Эрлинга Холанна дубль.
«Вольфсбург» был сильнее «Гройтер Фюрта» (2:0) и удерживает первое место, идя без потерь. С таким же счетом «Майнц» переиграл «Хоффенхайм». «Фрайбург» с «Кёльном» поделили очки - 1:1, а «Унион» и «Аугсбург» не забивали - 0:0.
Протокол игры
|Байер Л
|3:4
|Боруссия Д
|(1:0) Вирц Флориан 9'
|37' Холанн Эрлинг (1:1)
|(2:1) Шик Патрик 45'
|49' Брандт Юлиан (2:2)
|(3:2) Диаби Мусса 55'
|71' Геррейро Рафаэль (3:3)
|77' Холанн Эрлинг (3:4)
Градецки Лукаш • Фримпонг Жереми • 70'Коссуну Одилон • 75'Та Джонатан • Баккер Митчел • Андрих Роберт • Демирбай Керем 79' ( Аларио Лукас ( 79') • Диаби Мусса • 86'Вирц Флориан • 60'Паулиньо Жозе 63' ( Адли Амин ( 63') • Шик Патрик 79' ( Беллараби Карим ( 79')
Запасные: Лунёв Андрей • Синкгравен Дэйли • Рецос Панайотис • Паласиос Эксекиэль • Амири Надим
Кобель Грегор • Мёнье Тома • 21'Понграчич Марин 83' ( Хуммельс Матс ( 83') • Аканджи Мануэль • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 89' ( Вольф Мариус ( 89') • Витсель Аксель 65' ( Мален Дониэлл ( 65') • Дауд Махмуд • Брандт Юлиан • Холанн Эрлинг • 60'Ройс Марко
Запасные: Пасслак Феликс • Гюрпюз Гёктан • Мукоко Юссуфа • Рейньер Жезус • Кнауфф Ансгар • Хитц Mapвин
11 сентября. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|10' Нмеча Лукас (0:1)
|90' Вегхорст Ваут (0:2)
Бурхерт Саша • Майерхёфер Марко • Бауэр Максимилиан • Виргевер Ник • Виллемс Джетро 68' ( Абиама Диксон ( 68') • Нильсен Ховард 79' ( Левелинг Джейми ( 79') • Зегуйн Пауль • 41'Гризбек Себастьян • 90'Грин Джулиан 60' ( Кристиансен Макс ( 60') • Иттен Седрик • Хргота Бранимир 68' ( Барри Абдурахман ( 68')
Запасные: Тильман Тимоти • Файн Адриан • Функ Мариус • Сарпей Ханс • Дуджак Джереми
Кастельс Коэн • Баку Ридле 30' 67' ( Лукебакио Доди ( 67' ) • 80'Лакруа Максанс 74' ( Брукс Джон ( 74') • Борнаув Себастьян • Герардт Янник • Гилавоги Жошуа • Арнольд Максимилиан • Нмеча Лукас 81' ( Штеффен Ренато ( 81') • Филипп Максимилиан 67' ( Мбабу Кевин ( 67') • Вальдшмидт Лука • Вегхорст Ваут 14'
Запасные: Руссийон Жером • Мехмеди Адмир • Гинчек Даниэль • Вранкс Астер • Перван Павао
11 сентября. Стадион "Sportpark Ronhof Thomas Sommer".
Протокол игры
|33' Модест Антони (0:1)
|(1:1) Кцихос Рафаэль 89'
Флеккен Марк • Кюблер Лукас 87' ( Noah Weisshaupt ( 87') • Линхарт Филипп • 75'Шлоттербек Нико • Гюнтер Кристиан • Шаллаи Роланд 72' ( Шаде Кевин ( 72' ) • 74'Кайтель Янник • Эггештайн Максимилиан 46' ( Хаберер Яник ( 46') • Грифо Винченцо • Хёлер Лукас 82' ( Демирович Эрмедин ( 82') • Чон У-Ён 72' ( Петерсен Нильс ( 72')
Запасные: Гульде Мануэль • Хайнц Доминик • Шлоттербек Кевен • Уфофф Бенджамин
Хорн Тимо • Шмиц Бенно • Мере Хорхе • Кцихос Рафаэль • Хектор Йонас • Эзкан Салих 70' ( Дуда Ондрей ( 70') • Любичич Деян 83' ( Шауб Луис ( 83') • Ут Марк 62' ( Скири Эйе ( 62') • Кайнц Флориан 51' • 75'Андерссон Себастьян 83' ( Острак Томаш ( 83') • Модест Антони 69' 70' ( Лемперте Тим ( 70')
Запасные: Шиндлер Кингсли • Швебе Марвин • Килиан Лука • Эхизибуэ Кингсли
11 сентября. Стадион "Dreisamstadion".
Протокол игры
|Хоффенхайм
|0:2
|Майнц
|21' Буркардт Джонатан (0:1)
|77' Ингвартсен Маркус (0:2)
Бауманн Оливер • Пош Штефан 46' ( Кадержабек Павел ( 46') • Фогт Кевин • 70'Ричардс Крис • Раум Давид • Гайгер Деннис 73' ( Даббур Мунас ( 73') • Руди Себастьян 58' ( Гриллич Флориан ( 58') • Гачинович Мийат 39' 46' ( Баумгартнер Кристоф ( 46') • Крамарич Андрей • Ларсен Якоб-Бруун 73' ( Сков Роберт ( 73') • Рюттер Жоржиньо
Запасные: Самассеку Диади • Штиллер Анджело • Пентке Филипп • Адамян Саркис
Центнер Робин • Сен-Жюст Джеремая • Бель Штефан • Ньякат Мусса 33' ( Хак Александер ( 33' ) • 86'Видмер Сильван • Баррейро Леандро 76' ( Стах Антон ( 76') • Кор Доминик • Бутьюс Жан-Поль 76' ( Ли Чжэ-Сон ( 76') • Лукоки Андерсон • Буркардт Джонатан 76' ( Ингвартсен Маркус ( 76') • Онисиво Карим 60' ( Салаи Адам ( 60')
Запасные: Тауэр Никлас • Штёгер Кевин • Дамен Финн • Брозински Даниэль
11 сентября. Стадион "Prezero Arena".
Протокол игры
|Унион Берлин
|0:0
|Аугсбург
Луте Андреас • Фридрих Марвин • Кнохе Робин • Баумгартль Тимо • Триммель Кристофер 87' ( Бекер Шеральдо ( 87') • Озтунали Левин 72' ( Прёмель Гриша ( 72') • Хедира Рани • 41'Мёхвальд Кевин 22' ( Харагути Генки ( 22') • Гисельман Нико • Крузе Макс 72' ( Фогльзаммер Андреас ( 72') • Авонийи Тайво 87' ( Рюэрсон Юлиан ( 87')
Запасные: Рённов Фредерик • Еккель Пауль • Бехренс Кевин • Эндо Кейта
Гикевич Рафал • Гумни Роберт • Оксфорд Рис • 36'Гоувелеув Джеффри • Иаго Лопес • Фрамбергер Рафаэль • Дорш Никлас 86' 90' ( Майер Арне ( 90') • Калиджиури Даниэль 79' ( Йенсен Фредрик ( 79') • Варгас Рубен 64' ( Кордова Серхио ( 64') • Хан Андре 79' ( Педерсен Мадс ( 79') • Нидерлехнер Флориан 64' ( Зачири Анди ( 64')
Запасные: Lasse Gunther • Винтер Фредерик • Коубек Томаш • Грегорич Михаэль
11 сентября. Стадион "Ан дер Альтен Фёрстерай".