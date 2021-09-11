Лунёв - в запасе «Байера» на матч с дортмундской «Боруссией»

Тренерский штаб леверкузенского «Байера» определился со стартовым составом команды на предстоящий поединок с дортмундской «Боруссией» в рамках четвертого тура Бундеслиги.

Российский голкипер Андрей Лунёв, присоединившийся к «фармацевтам» на правах свободного агента минувшим летом, в очередной раз остался на скамейке запасных. Место в воротах леверкузенского коллектива занял Лукаш Градецки.

Встреча пройдет на стадионе «Бай Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.