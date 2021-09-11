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Бундеслига

Лунёв - в запасе «Байера» на матч с дортмундской «Боруссией»

11 Сентября 2021 • 16:20 Комментировать
Байер Л
1:0
Боруссия Д
3.00 3.80 2.20
1-й тайм

Тренерский штаб леверкузенского «Байера» определился со стартовым составом команды на предстоящий поединок с дортмундской «Боруссией» в рамках четвертого тура Бундеслиги.

Российский голкипер Андрей Лунёв, присоединившийся к «фармацевтам» на правах свободного агента минувшим летом, в очередной раз остался на скамейке запасных. Место в воротах леверкузенского коллектива занял Лукаш Градецки.

Встреча пройдет на стадионе «Бай Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Боруссия Дортмунд Андрей Лунёв
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Идет 32 минута Фрайбург 0:0 Кёльн
Идет 30 минута Байер Л 1:0 Боруссия Д
Идет 31 минута Хоффенхайм 0:1 Майнц
Идет 32 минута Унион Берлин 0:0 Аугсбург
11.09  19:30 РБ Лейпциг ... Бавария 2.85 3.65 2.4
12.09  16:30 Айнтрахт Фр ... Штуттгарт 1.93 4 3.65
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