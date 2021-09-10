Вьери: «Вероятно, Холанн даже лучше Ван Бастена»

Экс-футболист сборной Италии Кристиан Вьери в восторге от футбола, демонстрируемого норвежским голеадором «Боруссии» Дортмунд Эрлингом Холанном.

Известный итальянский форвард на своём канале в Twitch поделился мнением о норвежском киллере: «Мне выпала честь играть с Адриано, когда ему было всего 20. Но бразилец тогда не был так же силён, как Эрлинг сейчас».

«За последние лет 20-30 мне не приходилось видеть никого, кто был бы так же хорош в роли центрфорварда. Вероятно, Холанн даже лучше Ван Бастена в 20-летнем возрасте», - добавил Вьери.

В прошлом сезоне норвежец наколотил 41 мяч в 41 поединке за «шмелей».