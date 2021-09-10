Агент рассказал, что Лунёв имел предложение от английского клуба

Голкипер Андрей Лунёв мог переехать на Туманный Альбион в летнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистом Sport24 поведал футбольный агент Александр Маньяков.

«Андрей хотел в Европу. У меня было предложение из «Мидлсбро». Но поступило предложение от «Байера», и он его принял. Это желание игрока», - рассказал агент.

Контракт вратаря с петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Лунёв в статусе свободного агента присоединился к леверкузенскому «Байеру», подписав двухлетнее трудовое соглашение.

Андрей получил статус резервного вратаря в стане «фармацевтов». Россиянин проигрывает конкуренцию за место в воротах финну Лукашу Градецки.