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Агент рассказал, что Лунёв имел предложение от английского клуба

10 Сентября 2021 • 09:56 Комментировать

Голкипер Андрей Лунёв мог переехать на Туманный Альбион в летнее трансферное окно. Об этом в беседе с журналистом Sport24 поведал футбольный агент Александр Маньяков.

«Андрей хотел в Европу. У меня было предложение из «Мидлсбро». Но поступило предложение от «Байера», и он его принял. Это желание игрока», - рассказал агент.

Контракт вратаря с петербургским «Зенитом» истек минувшим летом. Лунёв в статусе свободного агента присоединился к леверкузенскому «Байеру», подписав двухлетнее трудовое соглашение.

Андрей получил статус резервного вратаря в стане «фармацевтов». Россиянин проигрывает конкуренцию за место в воротах финну Лукашу Градецки.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Маньяков Андрей Лунёв
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