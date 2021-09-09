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Бундеслига

«Боруссия» не продаст Беллингхема следующим летом

09 Сентября 2021 • 08:10 Комментировать
Байер Л
...
Боруссия Д
3.25 3.90 2.05
11.09 16:30

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингхем не покинет свою нынешнюю команду следующим летом, передаёт 90min. По данным источника, руководство дортмундцев намерено удержать игрока в клубе, как минимум, до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Беллингхему проявляют «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», однако в Дортмунде намерены отклонить все предложения по поводу трансфера игрока. Также отмечается, что в клубе надеются продлить контракт с англичанином. Его нынешнее соглашение рассчитано до 2025 года.

Напомним, что Беллингхем стал игроком «Боруссии» в 2020 году, перейдя из «Бирмингема» за 23 миллиона евро. В нынешнем сезоне на его счету три матча в Бундеслиге, в которых он забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джуд Беллингхем
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