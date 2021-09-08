​Холанн: «Я забиваю мало»

Во вторник сборная Норвегии в родных стенах разгромила Гибралтар (5:1), а Эрлинг Холанн стал автором хет-трика. В 15 играх за национальную сборную форвард отличился 12 раз. При этом Холанн собой недоволен.

«Я забиваю мало. В среднем получается почти один гол за игру. Лично я считаю, что у меня должно быть больше голов, чем матчей», - высказался Холанн для TV2.

Если брать клубный уровень, то за 20 месяцев выступлений за дортмундскую «Боруссию» Эрлинг Холанн провёл во всех соревнованиях 64 матча. В них норвежский нападающий записал на свой счёт 63 гола и 18 результативных передач на партнёров.