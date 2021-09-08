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Бундеслига

​Мюллер ответил на обвинения «Баварии» в том, что она ослабляет конкурентов

08 Сентября 2021 • 15:24 Комментировать

«Баварию» часто обвиняют в том, что год за годом она ослабляет конкурентов, приобретая сильнейших игроков из других немецких клубов. Так, например, минувшим летом мюнхенцы купили у «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано и Марселя Забитцера, не говоря уже о переходе тренера Юлиана Нагельсманна.

«Мы купили двух игроков, чтобы помешать «РБ Лейпцигу» бороться за титул? Ни в коем случае. Ни один клуб не обязан продавать нам игроков. Посмотрите на «ПСЖ» и Килиана Мбаппе. Искать варианты усиления состава в своей лиге – это нормально. Как и любой клуб, мы ищем качественных футболистов», - рассказал Мюллер Sport Bild.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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