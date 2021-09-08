​Мюллер ответил на обвинения «Баварии» в том, что она ослабляет конкурентов

«Баварию» часто обвиняют в том, что год за годом она ослабляет конкурентов, приобретая сильнейших игроков из других немецких клубов. Так, например, минувшим летом мюнхенцы купили у «РБ Лейпцига» Дайо Упамекано и Марселя Забитцера, не говоря уже о переходе тренера Юлиана Нагельсманна.

«Мы купили двух игроков, чтобы помешать «РБ Лейпцигу» бороться за титул? Ни в коем случае. Ни один клуб не обязан продавать нам игроков. Посмотрите на «ПСЖ» и Килиана Мбаппе. Искать варианты усиления состава в своей лиге – это нормально. Как и любой клуб, мы ищем качественных футболистов», - рассказал Мюллер Sport Bild.