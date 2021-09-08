​Киммих и Горетцка выделили полмиллиона евро на кампанию по вакцинации

Футболисты «Баварии» Йозуа Киммих и Леон Горетцка продолжают помогать миру в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщает Bild, Киммих и Горетцка выделили полмиллиона евро на кампанию UNICEF по глобальной вакцинации.

Киммих и Горецка ещё в марте прошлого года запустили кампанию WeKickCorona. К футболистам присоединились многие знаменитости из мира спорта. С тех пор 700 благотворительных ассоциаций получили более 6 миллионов евро.

Bild отмечает, что 500 тысяч евро, которые выделили Киммих и Горетцка, пойдут на расходы на логистику и доставку вакцины для 132 тысяч человек.