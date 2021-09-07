«Интер» может бесплатно подписать полузащитника «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» может расстаться с французским хавбеком Корентином Толиссо по окончании текущего сезона. Чемпион Германии хотел продать игрока минувшим летом, однако сделка так и не состоялась.

По данным Tuttosport, Корентин покинет «Баварию» бесплатно, поскольку его контракт истекает летом следующего года. Заинтересованность в услугах 27-летнего полузащитника проявляет миланский «Интер».

В период летнего трансферного окна сообщалось об интересе к Толиссо со стороны «Ювентуса» и клубов АПЛ.

В минувшем сезоне француз сыграл 24 матча на клубном уровне и отметился тремя голами.