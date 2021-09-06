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Левандовски забил во всех матчах текущего сезона

06 Сентября 2021 • 13:17 Комментировать

Польский центрфорвард Роберт Левандовски, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», прекрасно выступает на старте нового сезона.

Во вчерашнем поединке против команды Сан-Марино (7:1) в отборочном раунде чемпионата мира-2022 нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Стоит отметить, что Левандовски забил во всех матчах нынешнего сезона. На его счету десять голов в шести поединках за «Баварию» и сборную Польши.

После пяти туров поляки занимают второе место в своей группе, уступая сборной Англии. Следующий матч Левандовски и компания проведут против англичан 8 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Роберт Левандовски
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