Левандовски забил во всех матчах текущего сезона

Польский центрфорвард Роберт Левандовски, выступающий на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», прекрасно выступает на старте нового сезона.

Во вчерашнем поединке против команды Сан-Марино (7:1) в отборочном раунде чемпионата мира-2022 нападающий отметился двумя забитыми мячами.

Стоит отметить, что Левандовски забил во всех матчах нынешнего сезона. На его счету десять голов в шести поединках за «Баварию» и сборную Польши.

После пяти туров поляки занимают второе место в своей группе, уступая сборной Англии. Следующий матч Левандовски и компания проведут против англичан 8 сентября.