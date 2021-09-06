СМИ раскрыли детали возможного трансфера Холанна в «Реал»

Норвежский голеадор Эрлинг Холанн, выступающий за дортмундскую «Боруссию», является одной из главных трансферных целей мадридского «Реала». По сообщениям Sport.es, испанскому клубу придется отдать одного из своих игроков за Холанна помимо денежной компенсации.

По данным источника, трансфер бомбардира обойдется мадридцам в 75-90 миллионов евро. Также в сделку будет включен один игрок «сливочных» - Родриго или Лука Йович.

Эрлинг пополнил ряды «шмелей» в январе 2020 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024. Трансферная стоимость форварда оценивается в 130 миллионов евро.