«Интер» нашёл замену Перишичу в Бундеслиге

Атакующий полузащитник Филип Костич, права на которого принадлежат франкфуртскому «Айнтрахту», пользуется спросом в итальянской Серии А. Об этом рапортует на своих страницах Calciomercato.

Миланский «Интер» рассматривает кандидатуру 28-летнего сербского вингера в качестве альтернативы хорвату Ивану Перишичу. Чемпион Италии предпримет попытку заполучить Костича в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Ромы» и «Лацио».

В сезоне-2020/2021 Филип провел 30 поединков в Бундеслиге, забил четыре гола и сделал 14 результативных передач.