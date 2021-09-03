Ольмо договорился с «Барселоной»

Воспитанник каталонской «Барселоны» Дани Ольмо может в скором будущем вернуться на «Камп Ноу. По информации Sky Sports, 23-летний футболист провел переговоры с «сине-гранатовыми» и согласовал условия контракта.

Вполне вероятно, что возвращение Ольмо в «Барселону» состоится в зимнее трансферное окно. В настоящий момент правами на испанского полузащитника владеет немецкий «РБ Лейпциг». Его контракт с «быками» рассчитан до середины 2024 года.

На старте карьеры Дани выступал за хорватское «Динамо». В Загребе он провел пять сезонов, после чего присоединился к «РБ Лейпцигу».

В минувшем сезоне Бундеслиги хавбек сыграл 32 матча, забил пять голов и отдал девять ассистов.