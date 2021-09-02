Гендиректор «Баварии» высказался о будущем Холанна

В мюнхенской «Баварии» высказались относительно будущего нападающего Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Эрлинг - один из лучших игроков немецкого чемпионата. Я считаю, что Холанн не останется в Бундеслиге надолго. Он уедет в другой чемпионат», - поделился своим мнением гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее появилась информация об интересе к норвежскому голеадору со стороны грандов АПЛ. Подписать скандинава хотят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость 21-летнего бомбардира оценивается в 130 миллионов евро. Его контракт со «шмелями» истекает летом 2024 года.