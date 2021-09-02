Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 275 Комментарии
Бундеслига

Гендиректор «Баварии» высказался о будущем Холанна

02 Сентября 2021 • 10:33 Комментировать

В мюнхенской «Баварии» высказались относительно будущего нападающего Эрлинга Холанна, выступающего за дортмундскую «Боруссию».

«Эрлинг - один из лучших игроков немецкого чемпионата. Я считаю, что Холанн не останется в Бундеслиге надолго. Он уедет в другой чемпионат», - поделился своим мнением гендиректор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Ранее появилась информация об интересе к норвежскому голеадору со стороны грандов АПЛ. Подписать скандинава хотят «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Трансферная стоимость 21-летнего бомбардира оценивается в 130 миллионов евро. Его контракт со «шмелями» истекает летом 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Карл-Хайнц Румменигге Эрлинг Холанн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
10:33 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии» высказался о будущем Холанна
01 Сентября
20:55 · Германия. Бундеслига
​«Айнтрахт» не получил предложение по Костичу из-за буквы алфавита
19:54 · Германия. Бундеслига
Мориба: «Последние несколько месяцев были очень трудными» 1
19:11 · Германия. Бундеслига
Мюллер и Толиссо не помогут своим сборным в ближайших матчах из-за травм
17:32 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал главной трансферной целью «МЮ» на следующее летнее трансферное окно 4 слухи
15:43 · Германия. Бундеслига
«Барселона» определилась с трансферной целью на следующий год 1
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» считают фаворитом в борьбе за Холанна через год
13:34 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» подписала перспективного защитника «Вольфсбурга» официально
09:21 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» арендовал нападающего «Аталанты» официально
08:58 · Германия. Бундеслига
Переход Костича в «Лацио» сорвался
08:49 · Германия. Бундеслига
Брекало проведёт следующий сезон в «Торино»
31 Августа
20:00 · Германия. Бундеслига
Мориба перешел из «Барселоны» в «РБ Лейпциг» официально
12:28 · Германия. Бундеслига
Мориба прибыл на медосмотр в «РБ Лейпциг»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Лестеру» интересен Лукман
11:07 · Германия. Бундеслига
«Байер» отправил в аренду конкурента Лунёва официально
Все новости
Рекомендуем
 