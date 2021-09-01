​«Айнтрахт» не получил предложение по Костичу из-за буквы алфавита

Под занавес летней трансферной кампании «Лацио» хотел приобрести у «Айнтрахта» Филипа Костича, но сделка не состоялась. Появились слухи, что немецкий клуб сознательно предоставил римлянам неверный адрес электронной почты, чтобы показать игроку факт отсутствия предложения по нему.

Впрочем, в «Айнтрахте» эту информацию отрицают, о чём пишет портал Goal.com. В немецком клубе рассказали, что «Лацио» отправил предложение на адрес eintrachtfranfurt.de вместо eintrachtfrankfurt.de. Как видим, «лациале» пропустили букву K. В итальянском алфавите она присутствует только как вспомогательная, и именно в этом была суть проблемы, утверждает источник.

В итоге клубы всё же смогли официально связаться, но договорённости по трансферу Костича достигнуто не было.